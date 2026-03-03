Лера Кудрявцева опубликовала фото в купальнике в Египте

Телеведущая Лера Кудрявцева снялась в купальнике во время отдыха с семьей в Египте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram.

54-летняя Лера Кудрявцева была запечатлена в разноцветном купальнике, который сочетала с леопардовой косынкой и солнцезащитными очками. Телеведущая убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа. Знаменитость загорала под пальмами.

Звезда рассказывала подписчикам в соцсетях, что находится на отдыхе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым и дочерью в Египте. Знаменитость признавалась, что не может нормально отдыхать из-за происходящего в мире и плохо спит.

"Я вот прям завидую людям, которые живут себе, не реагируя на мировые события...Пока в мире происходят ужасные вещи, нас спасает забота близких, семья, дети и родные рядом. Берегите их", — написала артистка.

Кудрявцева с 2013 года замужем за Макаровым. Телеведущая признавалась в интервью, что они долгое время мечтали о детях, но ей не удавалось забеременеть. Тогда звезда согласилась на ЭКО, и с третьей попытки все получилось — 9 августа 2018 года у них родилась Мария.