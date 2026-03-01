Стало известно, сколько может заработать Shaman за праздничный концерт

Ярослав Дронов (известный Shaman) может заработать более 9 миллионов рублей на билетах на мартовский концерт в Москве, если будут проданы все билеты, пишет РИА Новости.

Седьмого марта Shaman выступит на площадке «Барвиха Luxury Village», где представит сразу две программы «30 лет на сцене» и «Ты моя».

За неделю до проведения концерта проданы около 88% всех билетов. Цены варьируются от 6 тысяч до 20 тысяч рублей.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев раскрыл информацию о рекордных гонорарах отечественных представителей шоу-бизнеса. Он заявил, что сейчас в России сформировался так называемый элитный клуб артистов с самыми высокими ставками за выступления.

В числе лидеров по размеру гонораров, по его словам, оказались народный артист России Григорий Лепс, Shaman (Ярослав Дронов) и группа «Тату».