Продюсер считает, что «отсидка» пошла Ефремову на пользу

Леонид Дзюник не согласен с утверждениями о том, что Михаил Ефремов переживает вторую волну своей популярности. Продюсер

убежден, что Ефремов всегда будет иметь успех как в спектаклях, так и в кино, поскольку он артист высочайшего уровня.

Дзюник не оправдывает Ефремова, но частично возлагает вину и на его окружение – людей, которые «наливали ему, дали сесть за руль пьяным», пишет издание super.

Отбытие наказания и осознание произошедшего, считает продюсер, кардинально изменило Ефремова.

«Я думаю, что отсидка, наверно, пошла ему на пользу. Насколько я знаю, его друзья говорят, что он даже в разговоре не поднимает тему алкоголя. Не то что предлагает выпить — боится этого», — констатировал Дзюник.

Михаил Ефремов вышел на свободу почти год назад — 9 апреля 2025-го. Первые месяцы артист занимался здоровьем, а совсем недавно вернулся к работе в театре, а также принял предложение сняться в новом сериале-антиутопии.