Успенская рассказала, какие подарки ей «хочется выкинуть»

Любовь Успенская призналась, что терпеть не может, когда ей дарят на 8 Марта дешевую бытовую утварь. А именно – чайники, кастрюли и прочие ложки-поварешки. Об этом пишет издание super.ru.

«Хорошо, если это из какой то качественной и дорогой серии, но некоторые умудряются подарить приборы для кухни, которые после первого использования хочется выкинуть», — возмутилась Любовь Залмановна в разговоре с журналистами ОСН.

Успенская считает, чем дарить хлам – лучше вручить цветы.

Кстати, сама королева русского шансона всем подаркам предпочитает общение с родными и друзьями.

«Ни один подарок не согреет вашу душу, ни один подарок с вами не поговорит откровенно, не поддержит и не придаст сил. На это способны только друзья и родные», — сказала Успенская.

Ранее Любовь Успенская сообщила о примирении с поэтом Ильей Резником, с которым не общалась около 25 лет

Артистка отметила, что недавно встретилась с 87-летним поэтом на одном из мероприятий и решила оставить прошлые обиды. По ее словам, конфликт между ними в свое время возник из-за песни «Кабриолет».