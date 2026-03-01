Самойлова призналась, что имитировала романтику в браке с Джиганом

Оксана Самойлова рассказала, что сама покупала себе те самые роскошные корзины с розами, которые так восхищали поклонников звездной пары. На самом деле никакой романтики в их браке не было, пишет СтарХит.

© ВКонтакте

Оксана прокомментировала видеоролик, выложенный в соцсети – там ее буквально заваливают розами. Самойлова отмечает, что сама покупала себе эти роскошные букеты для съемки красивого контента.

«Ну, если что даже эти цветы я заказала себе сама для видео», — признается многодетная мама.

Развод Оксаны и Джигана обрастает их взаимными претензиями друг к другу. Уже понятно, что их брак, который длился 17 лет, вовсе не был идеальным.

Рэпер Джиган в финальном выпуске реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» отреагировал на высказывания Оксаны Самойловой в свою сторону. Музыкант отметил, что слова жены его удивили и, более того, даже немного задели.