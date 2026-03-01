Юморист и шоумен Михаил Галустян впервые появился на публике вместе со своей возлюбленной Лилией Киосе. Super удалось снять их первое совместное видео — пара приехала вместе на празднование 45-летия Гарик Харламов.

До этого Галустян предпочитал не афишировать личную жизнь, однако на вечеринке они держались рядом и выглядели как пара. Напомним, именно Super ранее раскрыл личность новой избранницы артиста. Лилия Киосе — не медийная персона, но напрямую связана с индустрией развлечений: она работает художником по гриму и участвовала в съёмках российских фильмов и телешоу.

Галустян начал ухаживать за Киосе спустя почти два года после расставания с бывшей супругой Викторией. Сейчас, судя по всему, отношения вышли на новый уровень — юморист больше не скрывает избранницу и готов появляться с ней на светских мероприятиях.