Дочь Заворотнюк рассказала о ночи в Дубае на фоне ракетных ударов Ирана

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна Заворотнюк — рассказала о тревожной ночи в Дубае на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас она находится в эмирате вместе с маленьким сыном.

По словам Анны, около часа ночи в городе сработали системы оповещения — раздались громкие сирены.

«Здесь нет бомбоубежищ, куда прятаться — не особо понятно. Многие люди сегодня ночевали на парковке. Мы остались дома», — поделилась она в телеграм-канале.

Утром Заворотнюк проснулась вместе с сыном по привычному режиму — около 6:30–7:00. Она отметила, что ночью не слышала ударов и сейчас их тоже нет:

«Это радует. Такси и доставки продолжают работать, обо всём узнаём из новостей в телеграм-каналах. Стараемся сохранять спокойствие, вроде получается», — написала Анна.

Напомним, 28 февраля аэропорты Дубая временно закрыли на приём и отправку рейсов из-за ракетных ударов, которыми обмениваются США и Израиль с Ираном. Super связался с российскими звездами, которые находятся в ОАЭ, чтобы узнать об обстановке.