64-летний Джим Керри рассекретил свой роман с известной художницей

64‑летний актёр Джим Керри впервые представил свою возлюбленную публике на церемонии вручения премии «Сезар». В благодарственной речи Керри впервые публично заявил о любви к художнице Мин Ха — своей избраннице, с которой состоит в отношениях с 2022 года.

На церемонии девушка находилась в зале рядом с дочерью и внуком Джима. В своей речи Керри трогательно поблагодарил близких за поддержку.

«Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и всегда. Спасибо моей прекрасной спутнице Мин Ха. Я люблю тебя, Мин Ха. И наконец, спасибо самому весёлому человеку из всех, кого я знал, моему отцу Перси Джозефу Кэрри, который научил меня ценить любовь, щедрость и смех», — произнёс актёр.

На протяжении всего романа с Керри художница и актриса из Лос‑Анджелеса вела себя весьма сдержанно. Она не раскрывала подробности их отношений в социальных сетях и не появлялась вместе с актёром на светских мероприятиях. Поэтому церемония «Сезар» фактически стала первым публичным выходом пары.

Ранее пластический хирург Мадина Осман косметологические раскрыла, какие процедуры могли преобразить Джима Керри.