Дочь Заворотнюк вышла на связь из Дубая: «Около дома взрыв»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о взрыве рядом с домом в Дубае. Об этом она сообщила в Instagram.

Анна Заворотнюк обратилась к подписчикам несколько часов назад. Она сообщила, что все в порядке, и ее семья в безопасности. Однако спустя время дочь актрисы показала дым в небе у ее дома в Дубае.

"Прямо около дома в небе взрыв был", — написала Заворотнюк.

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. российских туристов. Авиасообщение с регионом практически парализовано.

Анна Заворотнюк 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила первенца Марселя в Москве и семь месяцев не вылетала из страны. Однако в ноябре вернулась в Дубай с семьей.

Модель замужем за предпринимателем Тимуром Исмаиловым, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения.

Бизнесвумен объясняла, что изначально переезд в ОАЭ был связан с работой супруга, а не с политическими событиями. По словам Заворотнюк, она не сможет навсегда улететь из России, где живут ее самые близкие и любимые люди.