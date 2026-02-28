«Было жутко»: звезда «Глухаря» ждет вылета в аэропорту Абу-Даби

Актриса Виктория Тарасова внезапно оказалась свидетельницей событий, связанных с военной операцией США и Израиль против Ирана. О ситуации, в которой она неожиданно очутилась, звезда «Глухаря» рассказала журналистам «Московского Комсомольца».

«Меня подруга пригласила на день рождения, и мы прилетели сюда, в Абу-Даби. Когда мы приехали сегодня в аэропорт, все было спокойно и ничего не предвещало беды. Но спустя короткое время зазвенели сирены, военные самолеты появились. Было, конечно, жутко. Я уже привычная к ракетам, к бомбежкам. Потому что не раз бывала в горячих точках, находилась под бомбежками. И все равно страшно. Я держала в руках телефон и писала родным сообщение, что я задерживаюсь, чтобы они не волновались. И вдруг у меня экстренно как заорет телефон в руках. Пришло сообщение, что объявлена ракетная угроза», сообщила актриса.

Информации о том, когда их самолет вылетит в Россию, пока нет.

«Самолет наш стоит, чемоданы загружены. Пока мы тут сидим у самолета, потому что непонятно на самом деле, что делать. Надеюсь, что сейчас будет какое-то окошко, и самолет выпустят в облет, конечно. Надеюсь, что не как в прошлый раз небо будет закрыто четыре дня», - переживает Виктория.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение о закрытии воздушного пространства из-за атак Ирана по военным базам США в ОАЭ. В связи с этим тысячи туристов и гостей не могут вылететь домой из Дубая. Юлия Пересильд также застряла в аэропорту.