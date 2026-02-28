Волочкова призналась, что не стала слушать «немецких профессоров»

Анастасия Волочкова недавно вернулась из Германии, где ей сделали операцию на ноге в больнице St. Marien-Hospital. Восстанавливаться она решила дома. И не выдержала сроков реабилитации, предписанных зарубежными докторами.

В микроблоге балерина выложила видеоролик, где она делает упражнения на растяжку, пишет издание thevoicemag.

«Вопреки запретам немецких профессоров после операции на любые физические нагрузки 6 недель (а прошло только три после операции), опять расстелила коврик и занималась, делая гимнастику осторожно. Если я неугомонный человек в плане физической нагрузки с детства, чувство дисциплины и профессионализма зашкаливает, что я могу поделать?», - заявила она.

СМИ сообщили, что уже в начале марта Анастасия намерена выйти на сцену. Балерина не может перенести или отменить свое шоу «Одержимость», в котором танцует с 27-летним Марчелом Абаби.