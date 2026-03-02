Волочкова рассказала о двух перенесенных операциях в Германии

Российской балерине Анастасии Волочковой в Германии сделали целых две операции — у артистки разошелся шов. Об этом в воскресенье, 1 марта, она рассказала в беседе с журналистами.

По словам балерины, за услуги немецкой клиники она заплатила порядка трех миллионов рублей. На второй день после операции с наркозом артистка уже принялась выполнять гимнастику с полной нагрузкой.

— В итоге у меня разошелся шов, и я опять легла на операцию под наркозом. Врачи не разрешали мне ничего, но я делала все то, что было нельзя, — цитирует ее KP.ru.

Волочкова осталась разочарована уровнем клиники — пациентов кормили сосисками в тесте. Здоровой еды балерине пришлось ждать порядка четырех дней.

— В чужой стране, где только немцы едят эти сосиски в тесте, я три дня просила найти мне салатные листья и два яичка. Нашли на четвертый день, — жалуется звезда балета.

Все это время артистке привозила яйца переводчица. Однако балерину удивило то, что скорлупа была окрашена, будто на Пасху, передает 5-tv.ru.

18 февраля в Telegram-канале Shot писали, что балерина стала пациенткой клиники St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. При этом местные часто жалуются на эту клинику.