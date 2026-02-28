Киркоров сделал неоднозначное заявление

Филипп Киркоров перед сольным концертом высказался о своем месте на творческом олимпе. Слова артиста цитирует издание «7 дней».

Поп-король назвал себя «номером один» на российской эстраде и

А коллегам, которые «недотягивают» его высот, рассказывает про свой творческий кризис.

«Я специально говорю: «Вот у меня творческий кризис». Чтобы как-то окрылить их, дать им надежду, что у них все-таки есть шанс доползти до верхушки олимпа», — сказал Филипп Бед

Филипп Киркоров дал новое шоу в Москве на Live Арена. В рамках программы поп-король сменил 27 образов. Поклонники подсчитали: Киркоров только на одежду для концерта потратил несколько десятков миллионов рублей.