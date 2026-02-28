Супруга Газманова рассказала, почему их дочь редко появляется на публике

Олег Газманов с женой Мариной считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса: они вместе уже более двадцати лет, вырастили сына Филиппа и дочь Марианну.

Накануне Марина в микроблоге рассказала, чем занимается дочь певца. Она полностью сосредоточена на учебе и карьере, пишут 7days.

«Марианна пишет диплом и работает. Не любит публичность. Мы уважаем это», - сообщила Газманова.

Марианна учится в МГИМО на факультете международного бизнеса и работает в дизайнерской компании. Девушка живет отдельно от семьи. Что касается Филиппа, то он тоже давно строит самостоятельную жизнь. Он успешно занимается бизнесом.

Пока 74-летний исполнитель продолжает активно работать, его супруга выполняет обязанности хозяйки и хранительницы семейного очага. Кроме того, Марина занимается танцами, пишет книги и ведет собственный блог в соцсетях.