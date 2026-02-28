Дочь Ирины Шевчук на церемонии прощания обратилась к матери

Ирина Шевчук, заслуженная артистка РСФСР, скончалась в возрасте 74 лет от рака. Россияне помнят ее легендарную роль Риты Осяниной в драме «А зори здесь тихие». Прощание с актрисой состоялось в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве

Дочь актрисы Александра Афанасьева рассказала о последних месяцах жизни матери. Она поблагодарила всех, кто пришел отдать последний долг Ирине и рассказала о том, как ее мать боролась с болезнью и продолжала при этом много работать, пишут ura.news.

«Мне было непросто: ты всегда решала все сама. Никому не хотела подчиняться. Но я была рада, что в последнее время ты начала слышать и слушать меня. Я никогда не хотела ничего плохого. Я хотела сделать все, чтобы ты жила и была счастлива. Я счастлива и горда, что ты моя мама. Я буду помнить тебя и любить всю свою жизнь.», — сказала Александра во время церемонии.

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Наибольшую известность она получила благодаря ролям в фильмах «А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное ухо», «Медный ангел», а всего за свою карьеру актриса сыграла более чем в 40 картинах.