Наташа Королева рассказала о своей невестке

Сын Наташи Королевой женился два года назад, его избранницей стала девушка из простой семьи. До знакомства с молодым человеком Мелисса выступала в стрип-клубе.

Несмотря на разный бэкграунд, пара счастлива. И свекровь всячески поддерживает невестку, пишет СтарХит.

«Слава Богу, что она появилась. Я очень рада, что это произошло вовремя. Она прекрасно готовит, шьет, вышивает бисером, делает сумки, все что угодно. Она очень мудрая для своих лет, добрая. Последнее отдаст, если будет понимать, что человеку это необходимо. У нее открытое сердце», —сообщила певица.

Мелисса обучилась на стилиста и визажиста, а сейчас осваивает профессию нутрициолога. Молодые супруги не скрывают, что любят вкусно поесть, теперь девушка будет налаживать правильное питание.

В 2025 году звездные свекр со свекровью помогли ей сделать ряд сложных пластических операций на челюсть. Хирургическое лечение уже обошлось более чем в 10 миллионов рублей.

«Она меняется, идет большим трудным путем и будет еще долго им идти. Это очень больно и сложно, операции серьезные. Но она молодец, уникальная девчонка, проходит все стойко», — с гордостью говорит Наташа Королева.

Известная эстрадная певица Наташа Королева воспитала единственного ребенка.

Сына Архипа звезда сцены родила от своего второго супруга — актера и бодибилдера Сергея Глушко. 19 февраля молодому человеку исполнилось 24 года.