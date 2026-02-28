Чехова вновь получила предложение руки и сердца

Супруг Анфисы Чеховой Александр Златопольский во второй раз сделал ей предложение —в романтической обстановке и с очередным кольцом.

Телеведущая в микроблоге опубликовала видеоотчет. Она в белом платье, с супругом, в отдельном кабинете роскошного ресторана. Златопольский опустился на одно колено и протянул любимой коробочку с кольцом, пишет издание super

© Соцсети

«Постарайтесь нас не возненавидеть. На 23 февраля, когда вся страна поздравляла мужчин, мой мужчина решил снова сделать мне предложение. Он спросил: “Согласна ли ты все еще быть моей женой?” И, хотя со дня свадьбы прошло меньше месяца и логично было бы спросить об этом лет через десять, я все равно сказала “Да”», — сказала Чехова.

Ранее Анфиса Чехова призналась, что решила сменить фамилию в связи с браком. Однако от своей фамилии телезвезда тоже отказываться не стала, остановившись на варианте двойной.