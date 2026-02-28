Дочь певицы Славы объяснила, почему отказалась от уколов «для похудения»

Александра Морозова рассказала, что после беременности набрала 20 килограммов лишнего веса. Чтобы сбросить такую серьезную «добавку» поскорее, она решила воспользоваться препаратом для диабетиков, которым теперь пользуются многие звезды. Однако в итоге Александра отказалась от него из-за побочных эффектов, сообщает издание thevoicemag.ru.

«Мне очень помогли уколы «для похудения» я действительно хорошо сбросила вес. Но потом я стала замечать, что сил нет, тревожность зашкаливает, а я все равно периодически продолжаю делать уколы, уже не каждую неделю, но раз в месяц, в два. И даже когда понимаю, что начинаю заедать стресс и снова набираю, рука тянется не к голове, а к простому медицинскому решению. В какой-то момент я призналась себе, что так больше не хочу», — объяснила победительница реалити-шоу «Выживалити. Наследники».

Александра решила вернуться к традиционным, хотя и гораздо более сложным способам: меньше есть и считать калории.

У певицы две дочери, с большой разницей в возрасте, Александра и Антонина.