Продюсер рассказал, что Долиной может помочь давний поклонник

Лариса Долина сейчас пытается минимизировать последствия истории с продажей квартиры. Как пишут СМИ, она активно работает и планирует приобрести новую жилплощадь.

Давний друг народной артистки России Юрий Растегин заявил журналистам, что знакомые готовы оказать ей финансовую помощь. Ранее, по слухам, он подарил исполнительнице джаз-клуб.

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с журналистами «Абзаца» прокомментировал ситуацию.

«Близкий друг, видимо, к ней неровно дышит, потому что просто так никто ничего делать не будет. Особенно – дарить дорогие подарки и помогать в сборе денег на квартиру. За человеком с таким статусом простые люди не стоят. У каждого артиста с большим именем есть свои покровители, которые оберегают», – сказал продюсер.

РИА Новости подсчитали: количество выступлений певицы в I полугодии 2026-го выросло втрое и перевалило за два десятка. Также Долина плотно задействована в постановках Театра на Таганке. В музыкальном спектакле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» у нее одна из главных ролей, и в ближайшие месяцы она выйдет в этом образе пять раз. Плюс ко всему добавится еще и «Фигаро».