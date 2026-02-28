Пугачева продлила права на товарный знак до 2036 года

Певица Алла Пугачева продлила право на товарные знаки "Алла" и "Алла Борисовна", действующие в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента. Как говорится в соответствующем документе, срок действия исключительного права на данные товарные знаки должен истечь в апреле 2026 года. Однако артистка подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения.

© Газета.Ru

Ведомство удовлетворило просьбу исполнительницы и продлило срок действия товарных знаков до апреля 2036 года. До этого Пугачева лишилась прав на действующий в РФ товарный знак "Рецитал".

После начала специальной военной операции (СВО) Пугачева и ее муж Максим Галкин уехали с детьми из России. У семейной пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста РФ, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде России.