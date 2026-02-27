Киркоров обратился к Пескову и Навке на концерте в Москве

Певец Филипп Киркоров обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и его жене олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке во время концерта в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время концерта на московской площадке Live Arena Киркоров обратился к сидящим в зале Пескову и Навке. Он заявил, что собирается подарить спортсменке цветок, при этом Пескова он попросил «не ревновать» к этому жесту.

«Даже знаю, кому подарю эту розочку. Олимпийской чемпионке Татьяне Навке! Дмитрий Сергеевич, не ревнуйте!», — заявил он.

Отмечается, что Киркоров дает три больших сольный концерта в Москве. Следующие два состоятся 28 февраля и 1 марта.

