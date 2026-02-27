Шура отказался от планов создать семью: «Мне хватает работы»

50‑летний Шура заявил, что больше не планирует создавать семью и заводить детей. В беседе с «КП» артист объяснил смену приоритетов: теперь его главные источники любви — зрители и собака, а центральное место в жизни заняла работа.

«Любовь — это мой зритель. Любовь — это моя собака. А второй половинки нет, не хочу ничего. В 50 лет, я думаю, уже пора успокоиться и все. Мне хватает моей работы. К отношениям я очень трепетно всю жизнь относился. У меня не много любви было», — поделился он.

Шура особенно ценит свой коллектив и много времени уделяет маме, Светлане Ивановне, к которой летает в Новосибирск. Отдых для него — плотный рабочий график: без дел артист начинает скучать.

Ранее он уже говорил, что после онкозаболевания, затронувшего репродуктивную систему, шансы на естественное зачатие крайне малы. К тому же он осознаёт, что прошлое увлечение запрещёнными препаратами делает идею потомства нецелесообразной.