Защита Уилла Смита попросила отклонить иск к музыканту о приставании

Голливудский актер Уилл Смит подал ходатайство об отклонении поданного против него иска о сексуальных домогательствах, назвав обвинения попыткой вымогательства денег. Соответствующие документы поступили в суд, сообщает интернет-портал о знаменитостях Reality Tea.

© Will Smith/Youtube

В своем ходатайстве команда юристов актера называет предъявленные обвинения необоснованными, а заявления о том, что Смит якобы склонял виолончелиста к близости, — крайне расплывчатыми. Защита настаивает, что у иска нет иных оснований, кроме финансовой мотивации.

Адвокаты Смита также заявили о готовности предоставить свидетелей, которые могут подтвердить, что Джозефа не приглашали продолжать сотрудничество с группой Смита, поскольку его поведение вызывало серьезный дискомфорт у окружающих.

Иск против обладателя «Оскара» в прошлом месяце подал виолончелист Брайан Кинг Джозеф. По версии музыканта, Смит оставил ему в гостиничном номере записку с текстом: «Брайан, я вернусь... только мы вдвоем». Послание, по словам истца, было подписано неким Стоуном Ф., личность которого Джозефу не известна. Музыкант также утверждает, что его пригласили присоединиться к туру с участием Смита через принадлежащую актеру компанию Treyball Studios.