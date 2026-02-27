Шаляпин пожаловался на бьющие по психике кастинги

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что ненавидит кастинги, поскольку неудачи сильно бьют по его самолюбию. Его комментарий приводит «Пятый канал».

© Lenta.ru

Исполнитель заявил, что испытывает стресс всякий раз, когда ему нужно проходить кастинг для проектов или телешоу. По словам Шаляпина, в молодости его кандидатуру часто не выбирали, что «очень било по психике». Он рассказал, что в последнее время его приглашали на несколько программ, но в итоге отменяли договоренность в последний момент, поскольку его «кто-то там не утвердил».

«Брали каких-то кривых и не совсем уж талантливых. Ну, точно не выше меня ростом людей», — пожаловался Шаляпин.

Ранее российская актриса Марина Александрова обратилась к режиссерам с просьбой не приглашать ее на пробы. Она напомнила, что в ее карьере было более 50 фильмов, среди которых — работы с великими артистами. Александрова призналась, что ей непонятно, зачем проходить кастинги с «пустыми и бесполезными сценами».