Ирина Шейк вышла в свет с бриллиантом на зубах

Российская супермодель Ирина Шейк в роскошном образе пришла на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо в Италии. Кадры публикует Daily Mail.

40-летняя манекенщица появилась на красной дорожке в белом мини-платье в бельевом стиле с кружевной отделкой. Помимо этого, она надела меховую накидку и ботфорты со шнуровкой и на каблуке.

В то же время из аксессуаров для выхода в свет звезда выбрала золотое колье с кулоном и бриллиантовый грилз на зубах.

Ранее в феврале содержимое сумки Ирины Шейк удивило пользователей сети. Оказалось, что звезда носит с собой сыворотку d'Alba, сухой шампунь, расческу, пирожное Choco Pie, а также две пары очков — с солнцезащитными и прозрачными линзами.