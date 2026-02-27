Киркоров объяснил долгий перерыв в концертной деятельности

Народный артист России Филипп Киркоров высказался о долгой паузе в концертной деятельности. Его комментарий передает StarHit в Telegram.

В беседе с журналистами перед большим сольным концертом в Москве Киркоров признался, что несколько лет ему не хотелось петь.

«Не до песен было ни мне, ни стране», — пояснил он.

По словам исполнителя, теперь в жизни появился «луч света» и «надежда на то, что будет мир». По этой причине у него вновь возникло желание «петь, танцевать и гастролировать».

Ранее Киркоров заявил, что продолжит праздновать первое воскресенье весны, которое традиционно отмечала уехавшая из страны певица Алла Пугачева. Он подчеркнул, что считает этот праздник семейным.