Ивлеева раскрыла закулисье шоу «Орел и решка»

Блогерша, бывшая ведущая шоу о путешествиях «Орел и решка» Анастасия Ивлеева заявила, что у команды проекта почти никогда не было аптечки. Закулисье программы она раскрыла в Telegram-канале.

© Global look

«Мы ездили много-много-много лет. Ни один человек элементарно никогда не брал ни пластырь, ни перекись [водорода], в редких случаях брали SPF (солнцезащитный крем — прим. «Ленты.ру»), поэтому мы всегда на что-то там натыкались, ранились и, ***, ехали искать ближайшую аптеку», — вспомнила Ивлеева, говоря о работе в шоу «Орел и решка».

Блогерша добавила, что иногда некоторые члены съемочной группы брали с собой средства от расстройства желудка.

Ранее другая бывшая ведущая «Орла и решки» Василиса Хвостова рассказала о жизни после отъезда из России. Она призналась, что стала стриптизершей в Европе.