Григорий Лепс представил рок-версию песни Владимира Высоцкого

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс выпустил новую версию песни Владимира Высоцкого «Спасите наши души». Культовая композиция переиздана в новом рок-звучании специально для цифрового музыкального шоу «Высоцкий. Высота».

© Пресс-служба

Григорий Лепс:

— Для меня Владимир Семёнович — непревзойденная скала, глыба. Его блестящие произведения будут петь веками. И пока человечество существует, песни Высоцкого будут перепевать и преподносить по-новому. Как это делаю я и другие артисты, ведь каждый трактует и слышит по-своему.

Оригинальная версия песни «Спасите наши души» была записана Владимиром Высоцким летом 1967 года специально для кинофильма «Особое мнение» режиссёра Виктора Жилина, однако в картину не вошла. Повествование в композиции ведется от имени моряков-подводников, отправленных на боевое задание. Известно более чем о 30 записанных версиях песни в период с 1967 по 1968 год, а текст произведения впоследствии был доработан Владимиром Семёновичем. По признанию биографа Высоцкого, «Спасите наши души» была одной из любимых песен актера и певца и часто называлась главной песней 1967 года.

Кстати, для Григория Лепса — это не первое соприкосновение с творчеством Высоцкого. В 2020 году певец выпустил проект «Честь имею», в который вошло более 80 песен Владимира Семеновича. Услышать рок-версию «Спасите наши души» можно будет 4 апреля на шоу «Высоцкий. Высота» в Live Арене.

Пролушать трек можно по ссылке.

О проекте «Высоцкий. Высота»

«Высоцкий. Высота» — шоу-концерт, где голос эпохи возвращается на большую сцену в новом цифровом образе, проводимый компанией «Цифровые Легенды». Воссозданы не только голос, но и харизма, энергетика и неповторимая манера исполнения великого артиста. В шоу также принимают участие цифровые аватары Полины Гагариной, Григория Лепса, Сергея Шнурова, Леонида Агутина и Сергея Безрукова. Все цифровые образы были созданы с помощью передовых технологий, ключевой из которых является motion capture (технология захвата движения), позволяющая с максимальной точностью перенести в цифровой мир пластику и движения артиста.

Ближайший показ шоу состоится 4 апреля в Live Арене.