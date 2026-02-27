«Он же старик». Поргина жестко отреагировала на поступок коллеги по цеху

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала новости о свадьбе 48-летнего коллеги по цеху Егора Бероева с 21-летней балериной.

«Он же старик. Какое-то безумство, сумасшедший!», — утверждает 77-летняя Поргина.

Она задалась вопросом о том, какие Бероев найдет со своей избранницей общие интересы, общие мысли и понимание жизни, учитывая, что он в возрасте, а ей — 21 год.

Егор Бероев тайно женился

Как заметила собеседница издания, Бероев сделал свой выбор. Актриса не может поверить в то, что молодая девушка «может полюбить старика». Она подчеркнула, что у них разные интересы, тем более что она балерина, а он актер. Артистка поинтересовалась, каике интересы могут объединять Бероева с его избранницей.