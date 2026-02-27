Самойлова готова после развода оставить Джигану семейный дом

В финальном выпуске реалити‑шоу «Быть Джиганом и Оксаной» Оксана Самойлова откровенно рассказала о переживаниях, связанных с разводом и разделом имущества. Знаменитость призналась, что у неё больше нет сил бороться за совместно нажитое. По её словам, процесс раздела имущества может затянуться надолго, и эта перспектива кажется ей невыносимой. Поэтому она готова оставить мужу семейный особняк.

«Эта песня затянется ещё на полгода. Самые плохие новости в моей жизни. Получается, нас и не разводят — потому что всё перешло в другой суд, потому что нужно делить имущество. Я думала, я буду уже свободной, но нет. У меня нет сил сражаться за имущество — я уже пережила такой стресс, что у меня нет ресурса. Я подумываю о том, чтобы оставить Денису дом. Пусть там живёт и делает, что хочет. Сражаться у меня нет сил, за детей буду, за дом — нет», — сказала Оксана.

Отдельной частью выпуска стал совместный семейный просмотр девятого эпизода реалити‑шоу «Джиган и Оксана». В этом эпизоде Джиган схватился с охраной жены после несостоявшегося разговора и заявления о разводе. Самойлова впервые смотрела этот фрагмент вместе с родителями.

«Каждый раз смотрю, и мне стрёмно очень. <…> Когда я говорила о своих чувствах — он говорил: "Заткнись, я не буду это слушать" — всё. У меня не было сил сделать этот шаг, а тут благодаря реалити я чувствовала себя относительно безопасно», — поделилась Самойлова.

Также в последнем выпуске реалити-шоу стало известно, что визит Оксаны Самойловой и Джигана к семейному психологу обернулся провалом. Рэпер рассказал, что сеанс терапии не состоялся по определённым причинам.