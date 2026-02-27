Юрий Антонов обратился за помощью к целителю из Дубая

19 февраля народному артисту России Юрию Антонову исполнился 81 год. О том, как композитор встретил день рождения, рассказал kp.ru его друг, поэт Владимир Ильичев.

По словам Ильичева, широкого празднования не было — именины отметили в узком кругу в подмосковном поселке Грибово, где живет артист. Со здоровьем у Антонова все в порядке, хотя иногда беспокоит артроз. Лечить ноги певцу пытались специалисты из разных стран, включая целителя из Дубая, но полностью справиться с возрастным недугом не удалось.

В Грибово Антонов перебрался осенью 2011 года из Ново-Переделкино, где стало слишком шумно из-за активной застройки. В новом доме композитор обустроил студию звукозаписи, бассейн, бильярдную и даже отдельное жилье для животных, которых он подбирает на улице. На участке живут кошки, белки, голуби, в пруду плавают рыбы. Почти все время артист проводит за городом, работая с утра до вечера.

Антонов рассказал, от чего зависит его возвращение на сцену

Старую дачу в Переделкино, которая все эти годы пустовала, Антонов решил продать. Сейчас там идет ремонт. Композитор рассматривает возможность приобрести жилье в центре Москвы, возможно, на Патриарших прудах. Друзья советуют ему открыть там небольшой музей, посвященный творчеству.