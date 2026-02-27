Шура рассказал, как потерял квартиру в Москве

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) рассказал, как лишился московской квартиры в 2018 году. В интервью «КП» он признался, что его знакомый проиграл недвижимость в карты.

По словам Шуры, ему предложили переписать квартиру на другого человека, чтобы ее не отняли.

«Но мы тогда не могли знать, что человек уйдет в покерные игроки, и квартира уйдет в счет карточного долга. Умнее нужно быть, читать уже между строк, знать, с кем вы дружите, и ко всем документам относиться внимательно», — сказал музыкант.

При этом Шура не жалеет, что потерял квартиру, поскольку там было пережито «очень много плохого». С тех пор он успел купить еще два жилья, а в этом году приобретет третье. Объекты инвестиционные и небольшие по площади — в будущем артист собирается их продать и купить большую.