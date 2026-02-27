Мама Самойловой резко высказалась о Джигане:

Мать Оксаны Самойловой дала жёсткую оценку характеру Джигана и высказалась против возможного воссоединения пары. По словам родительницы, образ весельчака, который рэпер создаёт на камеру, не соответствует его истинному характеру. Она утверждает, что Джиган — человек взрывной и вспыльчивый, склонный к неконтролируемой агрессии.

© Соцсети

«А представьте, если бы она отдала ему эти документы без камер. Она бы ушла оттуда живой? Не факт. У него все виноваты, кроме него. Астрологи, тарологи, друзья, подруги — мы виноваты. А он святой», — заявила женщина в финальной серии реалити‑шоу «Джиган и Оксана».

Она точно сделала правильный выбор. Нечего сказать, одни эмоции. К Денису — злость, у дочери — жалость. Главное — это всё пережить. Я бы не хотела, чтобы они сошлись. Лучше бы они показали историю, что можно разойтись по-человечески.

Она полностью поддерживает решение дочери и считает, что та поступила правильно. Женщина добавила, что к Джигану она испытывает злость, а к дочери — жалость. При этом она выражает надежду, что шоу продемонстрирует зрителям иной сценарий — возможность разойтись «по‑человечески», без взаимных обвинений и конфликтов.

Ранее Джиган впервые прокомментировал резкие высказывания Самойловой в свою сторону.