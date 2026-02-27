Джиган обратился с призывом к Самойловой

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) публично призвал свою жену, блогера Оксану Самойлову, разделить имущество пополам и уйти, если она настаивает на разводе. Свое мнение о происходящем в их жизни супруги высказали в выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» в VK Видео.

Напомним, что в октябре 2025 года Самойлова подала иск о разводе с Джиганом. Пара жената с 2012 года и воспитывает трех дочерей и сына. Блогер заявляла, что надеется на мирное расставание и не планирует препятствовать общению отца с детьми. Однако камнем преткновения стал подписанный в 2020 году супругами брачный договор, по которому все имущество должна получить Самойлова.

Джиган намерен оставить себе половину имущества при разводе. Если рэпер сможет оспорить договор, то им с Самойловой придется поделить особняк за 350 млн рублей, три квартиры в Москве, фермерское хозяйство и дом в Подмосковье, а также пять дорогих автомобилей.

В реалити-шоу Джиган подтвердил, что не собирается все оставлять жене и предлагает решить все «честно, по закону», в том числе продав их семейный дом и разделив деньги.

«Забирай половину — свое оставляй себе и иди, живи своей жизнью. Хочешь — вернись и живи здесь. Выбор за тобой. Я же на твое не претендую. Я готов пополам, а не все тебе», — обратился музыкант к жене.

В свою очередь Оксана Самойлова пояснила, что рэпер не хочет, чтобы она жила в доме, в который вложила много сил, средств и времени.

«Дом стоил определенную сумму, из которой 70% денег внесла я, и на 30% Денис взял кредит, который выплачивал до 2025 года. Все, что касается доделки, переделки дома, постройки новой части, двора и всего, что есть — он вообще ничего не вкладывал. Это все создано моими силами и на мои деньги. Он считает, что я не должна жить в этом доме», — возмутилась она.

При этом блогер напомнила, что брачный договор был подписан в присутствии нотариуса и был придуман в первую очередь для того, чтобы она поверила, что муж ее все еще любит, а условия соглашения были призваны остановить Джигана «от повторения того, что было в 2020 году».

«Хочу найти себе олигарха»: как разводятся Джиган и Самойлова

Напомним, что Оксана Самойлова уже подавала иск о разводе в 2020 году, когда после рождения долгожданного сына Давида Джиган угодил в американскую реабилитационную клинику. Вернувшись в Россию, он продолжил делать странные эфиры в соцсетях, во время которых играл острым ножом с маленькими дочерьми и устраивал вечеринки, вместо режима самоизоляции в пандемию коронавируса. Но в итоге супруги помирились.