Как сейчас выглядит Келли из «Санта-Барбары»

Мыльную оперу «Санта-Барбара» называют одним из самых культовых телесериалов 90-х. Сага о жизни богатой семьи Кэпвеллов в небольшом городе в Калифорнии шла на российском ТВ около десяти лет. За это время многие персонажи сериала стали для зрителей практически членами семьи. «Санта-Барбара» была неисчерпаемым источником тем для разговора, ведь неутомимые сценаристы то и дело подбрасывали поклонникам очередной шокирующий сюжетный поворот.

Одной из самых ярких участниц проекта стала актриса Робин Райт, которая сыграла Келли, наследницу семьи Кэпвеллов. Ее актерская игра приковывала внимание как зрителей, так и авторитетных кинокритиков. Популярность Райт достигла таких масштабов, что вскоре ей стали предлагать роли в большом кино. В 1988 году Робин решила покинуть «Санта-Барбару» ради дальнейшей карьеры.

Считается, что звезды мыльных опер не всегда успешно проявляют себя в серьезных картинах. В отношении Робин данное правило не сработало. В 1994 году актриса снялась в культовом фильме «Форрест Гамп». А еще через 20 лет ей удалось завоевать премию «Золотой глобус» за роль в телесериале «Карточный домик».

Райт трижды была замужем. Во время съемок «Санта-Барбары» она обвенчалась с коллегой по съемочной площадке Дэйном Уизерспуном. Вторым супругом актрисы стал Шон Пенн. У пары родилось двое детей. Сейчас Робин замужем за Климентом Жиро, менеджером модного дома Saint Laurent.

