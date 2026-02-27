Полина Диброва раскрыла, что ей досталось после развода с телеведущим

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила о том, что твердо стоит на ногах и не претендовала на совместное имущество после развода. Ее слова приводит StarHit.

В начале августа 2025 года стало известно, что 36-летняя жена Полина Диброва спустя 16 лет брака ушла от мужа к другу семьи — 50-летнему Роману Товстику. Бизнесмен, который также был женат, объявил о разводе с супругой Еленой. В сентябре суд утвердил развод Дибровых.

Волну хейта вызвало то, что у Романа Товстикова шестеро детей, и Полина является крестной матерью одного из них, а также была подругой его жены. Интерес у общественности вызывало и то, делили ли Дибровы, у которых трое сыновей, многомиллионное имущество.

При этом сама Полина Диброва заявила, что не стала ни на что претендовать.

«Мне ничего не нужно, потому что у меня вся жизнь впереди, я на своих ногах, и я знаю, что если чего-то захочу, то добьюсь этого. У меня было время убедиться, что я чего-то да стою, что мой женский клуб мне приносит доход и реализованность в жизни», — пояснила она.

Бывшая жена телеведущего уверена, что вполне способна обеспечить как себя, так и своих детей, а расстаться с мужем было именно ее решение.

«Не надо так вешаться»: Диброву обвинили в излишней любви к Товстику

«С благодарностью отношусь к Диме и к тому, что он мне дал за годы нашей жизни, я считаю, что этого достаточно, поэтому больше мне ничего не надо. А если моим детям что-то понадобится, то я уверена, что Дима разобьется, но сделает для них все. И даже, если я попрошу помощь, то он всегда откроет двери своего дома и сделает все, чтобы мне помочь», — заметила она.

Полина Диброва живет со своими детьми и Романом Товстиковом в особняке на Рублевке, который пара арендует. Она также отметила, что они много путешествуют и счастливы вместе.