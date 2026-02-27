«Модный приговор», скандалы, тайный развод: жизнь Эвелины Хромченко

Эвелина Хромченко в какой-то мере продолжила дело матери, преподавательницы русского языка, ведь долгие годы учила всю страну модно одеваться. Однако не всегда ее советы приходились людям по вкусу, а колкие замечания приводили к скандалам. Starhit вспомнил биографию знаменитости в день ее 55-летия.

Карьера

Эвелина родилась 27 февраля 1971 года в Уфе, однако в возрасте девяти лет переехала в Москву вместе с родителями. Тягу к красивым вещам будущей телеведущей привила бабушка — преподавательница немецкого, которая всегда носила туфли на каблуках. Родители хотели, чтобы их дочь занималась музыкой, однако Хромченко больше интересовалась рисованием, хоть художественную школу и пришлось бросить из-за проблем со зрением.

После школы девушка поступила на журфак МГУ, параллельно начав работу на станции «Юность». По слухам, рабочее место помог получить отец, который к тому моменту развелся с матерью и женился на сотруднице радиокомпании. Позднее публицистка попала во Всесоюзный комитет по телевидению и радиовещанию, начала вести программу «Спящая красавица», а затем и модную рубрику на «Европе Плюс».

В 1994 году Эвелина основала журнал для подростков Маруся, хотя в конечном счете осталась без прав на него из-за партнера по бизнесу. Отчаиваться Хромченко не собиралась и открыло собственное PR-агентство, занимавшееся модными показами Москвы. Также обозреватель летала в Париж и Милан, брала интервью у зарубежных звезд и лично встречалась с иконами стиля. Позднее она стала главредом глянцевого журнала L’Officiel и стала ведущей «Модного приговора».

Скандалы

Телеведущая всегда сопереживала героям передачи, однако порой ее замечания казались зрителям бестактными. Например, для комика Евгения Никишина приход на телешоу обернулся резкой критикой. Мужчина признался, что терпит упреки коллег и жены из-за несуразного стиля. Увидев его наряд «для похода в ресторан», Хромченко не удержалась от саркастичных комментариев в сторону мужчин с длинными волосами.

«Девушки смотрят на этих мужчин, интересуясь не костюмами, а состоянием банковской карты. Внешний вид вот этих расписных попугаев среднего возраста с длинными волосами, но все-таки лысоватых, чем он более кретинский, тем лучше для девушки, которая охотится на дурака. Поэтому держите себя в руках, уважайте свою внешность и возраст», — подчеркнула она.

Хотя замечания касались мужчин в целом, зрителей возмутил выпад Эвелины, ведь Никишин мог воспринять замечание как личное оскорбление. При этом образы, созданные для комика стилистами, ведущая тоже раскритиковала. Например, отметила, что зеленый рюкзак лучше бы отдать Надежде Бабкиной.

Скандалом обернулось и участие в «Модном приговоре» юмористки Юлии Поломиной. Блогер пришла в студию в привычном для себя сценическом образе «одноклассницы Лиды», однако номер не впечатлил Эвелину.

«А вас никак не смущает тот факт, что вы издеваетесь над теми особенностями людей, которые они совершенно не могут исправить сами?» — обратилась ведущая к Поломиной.

Юлия ответила, что таких людей, как Хромченко, она обычно блокирует в социальных сетях, после чего покинула студию. В микроблоге она пояснила, что при монтаже вырезали полную реплику Эвелины, на которую стендапер и отреагировала.

«Из ее уст звучали формулировки про больных и инвалидов, про нервный тик, что-то про дефектную дикцию. Были откровенные оскорбления. Наша реакция была именно на эту дикость. А смонтировали, будто нас просто задело, что им не смешно», — подчеркнула блогер.

Однако выпады Эвелины зрителей чаще восхищали. Например, когда она ответила доктору Сергею Блохину о том, что у одной из героинь слишком маленькая грудь. Хромченко резко высказалась о таких словах.

«Впервые в жизни слышу, чтобы врач, тем более публично, позволил себе такое высказывание. Вы меня, конечно, извините, впервые сталкиваюсь с этим», — разгорячилась Хромченко.

В 2022 году «Модный приговор» сняли с эфира на два года, а после вернули с обновленным составом — вместе с Хромченко ведущими стали Александр Рогов и Лилия Рах. Ее бывший коллега Александр Васильев замечал, что Эвелина прекрасно «спелась и сжилась» со своим образом «обвинителя».

Личная жизнь

В студенческие годы Хромченко влюбилась в Александра Шумского. Они поженились и стали родителями сына Артема. Супруги вместе управляли агентством и организовывали показы мод.

Через годы выяснилось, что еще в 2011 году телеведущая развелась с супругом. Долгое время пара поддерживала видимость отношений, появляясь вместе на светских мероприятиях. В дальнейшем оказалось, что и Хромченко, и Шумский нашли новую любовь — журналистка начала встречаться с художником Дмитрием Семаковым.

Критика

Подписчицы не раз спорили с телеведущей по поводу ее замечаний в адрес героев «Модного приговора», а также не всегда лестно высказывались об имидже самой знаменитости. Например, одна из пользовательниц высмеяла ее очки с «лисьей» формой оправы.

«Давайте-ка договоримся: это вы нуждаетесь в моих советах, а не я в ваших. И если в интернете пучок троллей пишет обо мне гадости, так слава Богу: это значит, что я популярна и кому-то не даю покоя. Только идиот на основании "трололо" будет предпринимать какие-то действия», — парировала Эвелина в микроблоге.

Зрители сходятся во мнении, что за годы работы в индустрии Хромченко изменила свой образ в лучшую сторону, став из брюнетки эффектной блондинкой. Однако не все ее наряды нравились окружающим. Например, стилист Джордж Ровалс называл образы устаревшими, а Эвелину — «нафталином, который уже не пахнет».