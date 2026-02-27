«Хочу найти себе олигарха»: как разводятся Джиган и Самойлова

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) и блогер Оксана Самойлова в рамках бракоразводного процесса прилюдно обмениваются колкостями и дают провокационные интервью. Что происходит в жизни звезд, у которых четверо совместных детей, разбиралось издание StarHit.

Напомним, что в октябре 2025 года Самойлова подала иск о разводе с Джиганом. Пара жената с 2012 года и воспитывает трех дочерей и сына. Блогер заявляла, что надеется на мирное расставание и не планирует препятствовать общению отца с детьми.

При этом появилась информация о том, что Джиган намерен оставить себе половину имущества при разводе, что противоречит брачному договору. Если рэпер сможет оспорить документ, то супругам придется поделить общее имущество на 620 млн рублей. Оно включает в себя особняк в «Шато Соверен» за 350 млн рублей, три квартиры в Москве, фермерское хозяйство и дом в Подмосковье, а также пять дорогих автомобилей.

При этом артист уговаривал жену сохранить семью и даже предложил обратиться к психологу. Также Джиган перед новогодними праздниками оплатил поездку в Дубай — для себя, детей, жены и даже ее родителей. Однако затем публично заявил, что Оксана Самойлова пытается его «просто в пол вкатать», пишет издание.

«Я все нашел, все подтвердил-купил, прислал ей. Она мне отправила «спасибо», лайк и сердечки. Потом возвращаюсь домой с работы — и начинаются фрагменты с ее интервью: «хочу другого мужика», «хочу найти себе олигарха», «Джиган — скуф» — вся вот эта вот дичь. Я думаю, ничего себе, это как? Ну как? За что? Да пошло все на фиг! Какой Новый год вместе?» — поделился он с поклонниками.

В свою очередь Самойлова иронично отметила, что первый Новый год без мужа «прошел классно», так как на праздниках «он всегда сидел в телефоне». При этом бизнесвумен констатировала, что они с Джиганом «на тропе войны», однако «каким-то чудесным образом адекватно коммуницируют по поводу детей».

«Рада, что он уделяет им столько внимания — я ждала этого всю жизнь», — заметила она.

Однако многие поклонники и хейтеры пары не верят, что Джиган и Самайлова по-настоящему рассталась и считают, что это все игра камеру и пиар ради денег, отмечает издание.

Напомним, что Оксана Самойлова уже подавала иск о разводе в 2020 году, когда после рождения долгожданного сына Давида Джиган угодил в американскую реабилитационную клинику. Вернувшись в Россию, он продолжил делать странные эфиры в соцсетях, во время которых играл острым ножом с маленькими дочерьми и устраивал вечеринки, вместо режима самоизоляции в пандемию коронавируса. Свое решение Самойлова объяснила тогда тем, что больше не может терпеть выходки рэпера. Однако потом стало известно, что супруги помирились.