Сын Брэда Питта 24-летний Мэддокс официально отказался от его фамилии

В титрах новой драмы «Кутюр» своей матери, где он работал третьим ассистентом режиссера, он указан просто как Мэддокс Джоли.

© Imago/TACC

Мэддокс Джоли больше не хочет носить фамилию отца. Еще два года назад в титрах фильма «Мария» стояла его двойная фамилия Джоли-Питт. Теперь же 24-летний парень решил последовать примеру своих братьев и сестер и оставить только фамилию матери.

У Брэда Питта сегодня непростые отношения с детьми, точнее, они почти не общаются. Отчуждение началось после скандального инцидента на борту частного самолета в 2016 году, когда напившийся актер начал оскорблять свою жену Анджелину Джоли и набросился на Мэддокса, пытавшегося защитить мать. После развода родителей в декабре 2024 года дети Брэда Питта практически прекратили общение с ним. По соглашению об опеке у актера есть права на посещение младших детей: близнецов Вивьен и Нокса, но даже с ними он видится крайне редко из-за жесткого съемочного графика.

Мэддокс стал уже четвертым ребенком пары, отказавшимся от фамилии Питт. В 2024 году его сестра Шайло (19 лет) официально сменила имя на Шайло Джоли, заплатив за адвоката самостоятельно. Вивьен значилась как Вивьен Джоли в афише бродвейского мюзикла The Outsiders в 2024 году, а Захара (21 год) представлялась как Захара Джоли еще в 2023-м.

Источники, близкие к Джоли, утверждают, что разрыв с Питтом — следствие его собственного поведения по отношению к детям. Сам Брэд в интервью 2025 года говорил о важности семьи и окружения близкими людьми, но признавал, что отношения с некоторыми детьми «не подлежат восстановлению».

Этот шаг Мэддокса воспринимается как еще один символический разрыв с отцом спустя более десяти лет после разрыва звездной пары.