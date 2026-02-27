Стало известно, почему Оксимирон* скрывал правду о срыве тура

Команда рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров, признан иноагентом в России) намеренно не опровергала слухи о том, что у него рак, чтобы скрыть реальную причину отмены тура музыканта. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Telegram-канал Mash.

Ранее Оксимирон* отложил на год свой концертный тур Dolce Vita, который должен был начаться весной 2025 года. Рэпер назвал причиной переноса состояние своего здоровья, а в СМИ распространились слухи о том, что у него рак.

Информацию о том, что все это время рэпер был «здоров и бодр», каналу подтвердили сразу два источника из окружения Оксимирона*.

По их данным после скандала с обвинениями в сексуальных связях с несовершеннолетними менеджеры посоветовали музыканту «затаиться и не отсвечивать публично».

«Позже в соцсетях начали разгонять догадки об онкологии — команда воспользовалась ситуацией и не спешила опровергать. Так стихийно появилась версия про рак», — пишет Mash.

При этом, по данным канала, Оксимирон* ведет закрытый образ жизни и почти не выступает, так как считает выезды куда-либо небезопасными на фоне заочного ареста в РФ.

Ранее было опубликовано журналистское расследование об отношениях Оксимирона* с несовершеннолетними девочками в конце 2000-х - начале 2010-х годов. Героини расследования тогда были подростками, а рэперу было больше 20 лет. Одна из девушек, чья история была рассказана в расследовании, подала заявления в СК и прокуратуру.

После начала спецоперации на Украине Оксимирон* уехал из страны и осудил действия российских властей. Музыкант был признан Минюстом РФ иноагентом, однако не соблюдает необходимые требования законодательства. По решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга Оксимирон* был заочно арестован на два месяца. Мера будет действовать с момента экстрадиции музыканта в Россию или его задержания. Основанием для решения стали неоднократные нарушения рэпером требований для иноагентов.

*Признан в РФ иностранным агентом.