Стало известно о ссорах Ани Лорак с мужем

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, рассказала о том, что иногда у них с мужем Исааком Виджраку случаются конфликты. Ее слова передает 5-tv.ru.

По словам артистки, в последнее время они с супругом ссорятся на почве ремонта.

«Это большое испытание для отношений. Пары, которые прошли ремонтные работы вместе, крепкие. Конечно, споришь, кто хочет такой цвет, другой. Вкусовщина. Конечно, спорю, еще как, но тарелки не бью, у меня нет такого психоза», — признается Ани.

Также Лорак порассуждала на тему отстаивания личных границ внутри пары. По ее мнению, отношения — это искусство.

«Где-то ты отстаиваешь свои границы, говоришь: нет, я не согласна. Нельзя просто сказать: я уступаю или я не уступаю. Это такой танец, когда люди умеют понимать друг друга и танцевать вместе, это круто», — добавила она.

Ранее стало известно, что Ани Лорак заработает более 55 миллионов рублей за сольный концерт в Москве. Выступление запланировано на 6 марта на площадке «Live Арена».