Звездный адвокат оценил шансы Сабурова вернуться в РФ

Адвокат Сергей Жорин оценил шансы стендап-комика Нурлана Сабурова вернуться в РФ. Жорина цитирует NEWS.ru.

Теоретически, по словам адвоката, Сабуров сможет оспорить запрет на въезд в Россию, но шансы на успех у него близки к нулю.

«Это не административное наказание вроде просроченной регистрации. Именно поэтому срок в 50 лет для Сабурова — крайне жесткий сигнал», — сказал Жорин.

Адвокат добавил, что оспорить запрет можно в районном суде по месту органа МВД, если он был вынесен формально, без достаточных оснований, а также при допущенных процедурных нарушениях.

Жорин подчеркнул, что если основание — нежелательность пребывания по соображениям безопасности, то оспорить запрет практически невозможно.

17 февраля Комитет национальной безопасности Казахстана начал в отношении комика Нурлана Сабурову проверку по обвинению в наемничестве. Это случилось после того, как местный активист направил заявление в Генпрокуратуру республики с просьбой изучить видео, на котором Сабуров рассказывает о помощи российским военным. В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, а 16 февраля стало известно о внесении его данных в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец».