56-летняя Татьяна Буланова высказалась о внуках: «Не мечтаю»

Татьяна Буланова призналась, что не испытывает жгучего желания стать бабушкой, хотя и будет рада появлению внуков. Об этом она рассказала в интервью «Телепрограмме».

«Ну вот чтобы прям мечтать — так не скажу. Но если внуки появятся, я буду только рада», — отметила артистка.

У Булановой двое взрослых сыновей. Младший Никита, которому в марте исполнится 19 лет, учится в Институте технологий дизайна. Старший, Александр, некоторое время работал бариста и помогал третьему мужу матери по бизнесу, но сейчас взял паузу в карьере и готовится к новому жизненному этапу. Подробности певица тогда не раскрыла, но пустила волну слухов о его скорой женитьбе.

Ранее Буланова призналась, что находится в процессе покупки квартиры для сына. По словам артистки, недвижимость будет в ипотеку и на этапе котлована, так как у нее «не так много денег».