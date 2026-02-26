Украина не пустила Елену Яковлеву проститься с отцом

Актриса Елена Яковлева не смогла проститься с отцом из-за запрета на въезд на территорию Украины. Об этом актриса рассказала в интервью Надежде Стрелец.

Родители Яковлевой проживали в Харькове. По словам народной артистки России, после начала специальной военной операции (СВО), когда скончалась мать, ее с трудом пустили через границу, а вот с отцом, который ушел спустя год, проститься уже не позволили.

«Я три года не имела права въезжать, но поехала, прошла через границу. Они мне дали какой-то срок, не помню, чтобы я вернулась. Похоронила и вернулась», — рассказала Елена об уходе матери.

На обратном пути ей вручили новую бумагу: о запрете на въезд на пять лет. Спустя год она узнала о кончине своего отца.

«Это для меня боль, которая теперь уже не пройдет», — призналась она.

Актриса Елена Яковлева заявила, что ненавидела Нагиева ради пиара

Ранее 64-летняя Елена Яковлева высказалась об отношении к старости фразой «возраст не победишь». Она также отметила, что не видит смысла скрывать, что прибегала к пластическим операциям.