Катя Лель поддержала Трампа в раскрытии архивов об НЛО

Певица давно известна своей открытой позицией относительно существования внеземных цивилизаций. Именно поэтому Катя обрадовалась недавнему решению Дональда Трампа.

Ни для кого не секрет, что певица Катя Лель верит во внеземные цивилизации. Она открыто говорит о своих встречах с пришельцами и не боится выглядеть странно. Насмешки в интернете ее совершенно не задевают. Артистка привыкла к хейту и спокойно реагирует на любые шутки о «зеленых человечках», продолжая стоять на своем.

Накануне Катя нашла себе союзника в лице Дональда Трампа. 51-летняя исполнительница хита «Мой мармеладный» поддержала инициативу американского президента по рассекречиванию документов об НЛО. В своих социальных сетях Лель разместила пост о его готовности обнародовать скрытые факты. Певица уверена, что время недомолвок прошло, а вся правда уже лежит на поверхности.

«И факты есть, и все доказательства. Это уже не мистика, а наша реальность, как бы вам всем этого ни хотелось. Вся истина уже на поверхности...» — указала Катя.

Ранее Лель шокировала публику подробностями своего прошлого. Артистка утверждала, что лично встречалась с пришельцами в возрасте 16 лет. Инопланетные существа похитили у нее зубы.