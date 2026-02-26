Адвокат оценила приговор по делу рэпера Гуфа

Адвокат Елена Пономарева в разговоре с Рамблером прокомментировала судебный приговор по делу рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф.

Ранее Наро-Фоминский городской суд Московской области признал Гуфа виновным в самоуправстве, совершенном с применением насилия. Наказание — год лишения свободы условно. Такой же срок получил его друг и соучастник Геворк Саруханян. Первоначально рэпера обвиняли в грабеже группой лиц — тяжком преступлении с возможным реальным сроком до 7 лет. Однако в ходе процесса гособвинение ходатайствовало о переквалификации дела на менее тяжкую статью «самоуправство».

При рассмотрении уголовного дела суд пришел к выводу о необходимости переквалификации статьи – на самоуправство. А самоуправство относится к категории преступлений средней тяжести. Здесь лицо, впервые совершившее подобное преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности с применением мер уголовно-правового характера в виде штрафа. Странно, что на это не пошли, ведь рэп-исполнитель даже примирился с потерпевшим. Тем не менее и наказание в виде одного года лишения свободы условно в данном случае можно назвать вполне гуманным и справедливым. Оно будет способствовать достижению целей. Основная цель наказания – это исправление. Осужденный должен сделать определенные выводы из своих действий, а также доказать своим поведением, что больше не несет никакой опасности для общества. Елена Пономарева Адвокат Адвокатской палаты Московской области, партнер Коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры»

Условное наказание в отношении Гуфа может быть отменено, если рэпер совершит новое преступление в течение испытательного срока, отметила Пономарева.

«При отмене условного осуждения наказание назначается по совокупности приговоров… Вместе с тем если исполнитель в течении полугода зарекомендует себя с положительной стороны и не будет нарушать предписания уголовной инспекции, то у него появится право обратиться в суд для снятия судимости досрочно», - сказала она.

После вступления приговора в силу Долматов должен будет встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) по месту жительства, отметила Пономарева.

«Если же он не будет являться в УИИ, изменит место жительства и не уведомит об этом инспекцию, если она его «потеряет», то Гуфу вынесут предупреждение. Если он проигнорирует это предупреждение, то УИИ будет вправе обратиться в суд с требованием заменить условное наказание на реальное отбытие наказания», - расссказала адвокат.

Напомним, инцидент с участием музыканта произошел в сентябре 2024 года в одном из банных комплексов Наро-Фоминска. Гуф и его приятель вступили в конфликт с сотрудником бани (братом администратора, по некоторым данным — связанным с Росгвардией), избили и отобрали мобильный телефон. Потерпевший позже заявил о примирении сторон, просил прекратить дело и даже простил рэпера, но суд отклонил ходатайство. В последнем слове Гуф раскаялся, извинился перед потерпевшим и журналистами.