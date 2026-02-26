Катя Лель планирует путешествие к священной горе Кайлас

Весной многие знаменитости предпочитают отдыхать, чтобы набраться сил после долгого зимнего периода. Известная российская певица Катя Лель поделилась своими планами на предстоящий отпуск – она собирается посетить азиатские страны.

© РИА "ФедералПресс"

«Меня очень тянет в Тибет. У меня есть план – посетить гору Кайлас. Считается, что там сконцентрировано много сакральной энергии, которая недоступна простым обывателям, только избранные могут прикоснуться к ней. Забрался на гору – все, ты тибетский мудрец», – заметила Лель.

Певица уточнила, что отправится в путешествие в компании своих близких друзей. В интервью Общественной Службе Новостей она поделилась, что ее вдохновляет, как другие покоряют вершины.

«Страха никакого нет. Меня эта тема очень заинтересовала, тем более посетив один раз хоть какую-то вершину, ты снова хочешь ее покорить», – заключила артистка.

Ранее Катя Лель рассказала в соцсетях, что столкнулась с неопознанным летающим объектом в центре Москвы. Артистка опубликовала снимок, сделанный 1 июня 2025 года возле ГУМа, на котором вместе с дочерью запечатлела необычный объект на небе.

Фото: ФедералПресс / Герман Парло

