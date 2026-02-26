Сын Кадышевой встретится с экс‑возлюбленной в суде

Заседание по иску владелицы пиар‑агентства Дарьи Де Батс к Григорию Костюку — сыну певицы Надежды Кадышевой и директору театра «Золотое кольцо» — пройдёт 23 марта 2026 года в Тверском районном суде Москвы. Об этом пишет NEWS.ru.

Процесс будет открытым, сообщили в пресс‑службе судов общей юрисдикции столицы.

«Сейчас я не готова давать комментарии — после суда, чтобы Григорий не перевернул мои слова в свою пользу. Я очень рассчитываю на своего адвоката», — сказала Де Батс изданию.

Она требует взыскать с Костюка 4 684 230 рублей плюс пени. По её словам, во время отношений он взял у неё крупную сумму «на развитие театра», вернул лишь часть, а расписок она не оформляла. Попытки решить вопрос мирно не увенчались успехом — 3 февраля суд зарегистрировал иск о взыскании сумм по договору займа. На предварительной беседе стороны ознакомились с документами.

