Блогера Лерчек выпишут из роддома ближе к 8 марта

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, будет выписана из роддома ближе к 8 Марта. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на инсайдера.

Предварительно, малыш появился на свет с помощью кесарева сечения в четверг, 26 февраля. Оказалось, что у блогера начались преждевременные роды на фоне проблем со здоровьем, в том числе из-за острой боли в животе и анемии.

"Возможно, повлиял сильный стресс из-за всех обстоятельств", – предположил инсайдер издания.

У блогера родился сын. Он здоров, его вес составляет 2,5 килограмма. Этот ребенок стал четвертым для Чекалиной и первым для ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини. В 2016 году у блогера и ее экс-супруга Артема Чекалина родились двойняшки – Алиса и Богдан, а в 2022-м – сын Лев.

О беременности Чекалиной стало известно в ноябре 2025 года. В декабре ее госпитализировали с угрозой выкидыша. По словам Сквиччиарини, помощь врачей понадобилась из-за повышенного тонуса матки. Спустя время блогер была вновь доставлена в больницу, ей сделали операцию.

Чекалина и ее бывший муж обвиняются в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов по подложным документам в составе организованной группы. Предварительно, таким образом они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

В прокуратуре Москвы заявляли, что в документах, переданных в учреждения, которые имеют полномочия агента валютного контроля, были выявлены ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Речь шла об оплате фитнес-марафонов блогеров через Дубай.

Суд отправил Чекалиных под домашний арест. Также было арестовано имущество блогеров. Чекалина не признала свою вину по делу. Ее экс-супруг раскаялся в налоговом преступлении, но указал, что к выводу средств за рубеж не имеет никакого отношения.

Также по делу проходил бизнес-партнер Чекалиных – соучредитель компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк. Сперва он тоже находился под домашним арестом, но спустя время согласился с обвинением и заключил досудебное соглашение. Его дело суд рассмотрел в особом порядке и назначил ему 2,5 года колонии.