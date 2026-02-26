Сабуров сделал странное заявление о России и попал в скандал

Комик Нурлан Сабуров сделал странное заявление о России. Как сообщает «Царьград», на выступлении в Таиланде он в шутку пообещал вернуться в страну.

Мероприятие стало первым концертом Сабурова после его депортации из РФ. В ходе него он выдал серию шуток про произошедшее. Сперва комик заявил, что полный зал зрителей собрался только для того, чтобы «посмотреть на уголовника». После попросил предоставить переводчика — не из-за того, что он не знает русского языка, а из-за того, что «уже ничего не понимает».

«А я планирую вернуться в Россию... Поэтому я сразу заявляю: отныне у меня будут только суперпатриотические выступления. Все вместе: "Мааатууушка…". Я хочу настолько патриотические выступления чтобы на моем фоне говорили: "А вот Соловьев не иноагент ли?"» — продолжил он.

Выступление вызвало небольшой скандал, поскольку сказанные Сабуровым слова были в саркастическом и несколько издевательском ключе.

Чем известен Нурлан Сабуров и почему ему запретили въезд в Россию: биография, личная жизнь и скандалы с участием комика

Напомним, что 30 января Сабурову запретили въезд в Россию. Решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей». Артист узнал о запрете в аэропорту, откуда его депортировали.